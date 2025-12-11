La cucina italiana diventa patrimonio culturale immateriale Unesco

Il 10 dicembre, la cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, un importante traguardo che celebra le sue tradizioni e sapori autentici. Questa designazione valorizza la ricchezza culinaria del paese, promuovendo la tutela e la diffusione di ricette e pratiche secolari a livello internazionale.

Pasta fresca, condimenti saporiti, olio d’oliva artigianale: il 10 dicembre la cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale Unesco, una prima mondiale che contribuirà ad aumentare l’attrattività turistica della penisola. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La cucina italiana diventa patrimonio culturale immateriale Unesco

