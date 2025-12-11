La Croce Viola di Cesate porta i doni di Natale direttamente a casa | al via le prenotazioni

La Croce Viola di Cesate ripropone anche quest’anno la tradizionale consegna dei doni di Natale a domicilio, un gesto di solidarietà e vicinanza alle famiglie del territorio. Le prenotazioni sono aperte, permettendo a chi desidera partecipare di ricevere i regali direttamente a casa durante la notte natalizia, rafforzando lo spirito di condivisione e comunità.

Anche quest'anno la Croce Viola di Cesate rinnova una delle tradizioni più amate dalle famiglie: la consegna dei doni direttamente nelle case durante la notte di Natale. Un'iniziativa che negli anni ha conquistato grandi e piccoli, grazie all'impegno dei volontari che, con entusiasmo e spirito di comunità, contribuiscono a rendere ancora più magico il momento .