La crisi della montagna tra frane ed eventi estremi | il VI report Carovana dei Ghiacciai di Legambiente

Il VI report Carovana dei Ghiacciai di Legambiente evidenzia come la montagna sia in costante cambiamento, con segnali di instabilità crescente. Frane, eventi estremi e cedimenti testimoniano le trasformazioni in atto, sottolineando l’urgenza di monitorare e affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici e all’instabilità del territorio montano.

La montagna si muove anche quando sembra immobile. Lo sanno bene i tecnici che da mesi registrano scricchiolii, cedimenti, colate improvvise. Nel 2025 le Alpi hanno mostrato il loro volto più vulnerabile: quaranta frane documentate in alta quota e centocinquantaquattro eventi meteo estremi tra allagamenti, vento, esondazioni e piogge torrenziali. È l’immagine di un arco alpino che cambia più in fretta di quanto le comunità riescano a raccontare. L’estate che ha rotto gli equilibri. Il VI report Carovana dei ghiacciai di Legambiente, presentato a Torino, mette in fila numeri che somigliano a un referto clinico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La crisi della montagna, tra frane ed eventi estremi: il VI report Carovana dei Ghiacciai di Legambiente

La crisi della montagna, tra frane ed eventi estremi: il VI report Carovana dei Ghiacciai di Legambiente - Frane, ghiacciai in ritirata ed eventi meteo in crescita: il 2025 mostra un arco alpino fragile mentre la politica resta indietro ... Segnala lanotiziagiornale.it

Alpi: 40 frane in alta quota nel 2025 - Marco Giardino, vice presidente della Fondazione Glaciologica Italiana, spiega il fenomeno sempre più ricorrente delle frane in alta quota. Scrive rainews.it

A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Montagna, domani con Legambiente Alpi parleremo di ghiacciai e crisi climatica. Vi aspettiamo alle 10.30 al Museo! - facebook.com Vai su Facebook