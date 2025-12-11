La corsa delle iraniane e la disobbedienza civile | cosa è successo a Kish Island

Venerdì 5 dicembre, l’isola di Kish in Iran ha assistito a una maratona che ha coinvolto circa 5.000 partecipanti. L'evento si è trasformato in un momento di disobbedienza civile, evidenziando il coraggio delle iraniane e l'importanza di esprimere le proprie volontà attraverso iniziative pubbliche.

Venerdì 5 dicembre l’isola di Kish, in Iran, ha ospitato una maratona che ha attirato complessivamente circa 5.000 partecipanti, divisi in due percorsi distinti: circa 2.000 donne e 3.000 uomini. I video dell’evento sportivo, diffusi da Iran da diversi utenti sui social e immediatamente rilanciati dalla stampa internazionale, ritraevano numerose partecipanti donne senza hijab, il velo obbligatorio secondo le leggi della Repubblica Islamica.  Negli scorsi giorni la magistratura iraniana ha emesso mandati di arresto per due degli organizzatori dell’evento sportivo amatoriale, sostenendo che la maratona fosse una “violazione della pubblica decenza”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

