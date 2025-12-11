La coppia di ladri che deruba anziani agli ospedali | venti le vittime accertate

Due ladri sono stati arrestati dopo aver derubato venti anziani davanti agli ospedali di Roma, tra cui il Policlinico Gemelli. L’indagine, coordinata dalla procura, ha portato alla scoperta di un modus operandi che ha colpito numerose vittime in diverse strutture sanitarie, evidenziando un fenomeno preoccupante e in crescita nella capitale.

