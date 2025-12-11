La conduttrice di Dazn annuncia sui social la seconda gravidanza insieme a Loris Karius | Aria sta per diventare una sorella maggiore

Diletta Leotta annuncia sui social la seconda gravidanza, condividendo l'emozione di aspettare un nuovo membro per la famiglia insieme a Loris Karius. La conduttrice aveva già espresso il desiderio di dare ad Aria un fratellino o una sorellina, e ora il sogno si avvera, arricchendo il loro percorso di vita e di famiglia.

D iletta Leotta lo aveva confidato qualche tempo fa, durante un’intervista a Verissimo: il desiderio di regalare ad Aria u n fratellino o una sorellina. Oggi quel sogno diventa realtà. Con un post carico di emozione, la conduttrice di Dazn ha annunciato di essere incinta del suo secondo bambino, insieme al compagno Loris Karius. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice. guarda le foto La famiglia al completo. L’annuncio è arrivato attraverso una fotografia intima e luminosa: Loris Karius, ex portiere del Liverpool, accarezza con dolcezza il pancino appena pronunciato di Diletta vicina a Aria. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La conduttrice di Dazn annuncia sui social la seconda gravidanza insieme a Loris Karius: «Aria sta per diventare una sorella maggiore»

