La condanna delTeatro Due impone una riflessione sulla cultura dello stupro

La recente sentenza del Tribunale di Parma che condanna il Teatro Due e un suo regista per molestie e violenze sessuali apre un'importante discussione sulla cultura dello stupro nel mondo dello spettacolo e sul bisogno di creare ambienti lavorativi più sicuri e rispettosi.

"La sentenza del Tribunale del lavoro di Parma ha condannato il Teatro Due e un suo regista a risarcire due attrici per molestie e violenze sessuali. Una vicenda che impone una riflessione profonda sul fenomeno della violenza sessuale contro le donne, sulla sua diffusione e su quanto sia ancora.

