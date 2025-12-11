La concentrazione | il ruolo della scuola e dei docenti nell’epoca della distrazione permanente

In un contesto di crescente distrazione, la scuola e i docenti si trovano a dover affrontare nuove sfide per mantenere l’attenzione degli studenti. Nel suo saggio pubblicato su TES Magazine, Grainne Hallahan analizza il ruolo dell’educazione nel promuovere la concentrazione e le difficoltà legate alla perdita di attenzione in un’epoca caratterizzata da distrazioni permanenti.

Nel saggio firmato da Grainne Hallahan e pubblicato su TES Magazine, storica rivista britannica che da oltre un secolo accompagna il mondo dell’educazione con analisi e approfondimenti di alto profilo, emerge con forza la sensazione condivisa da molti insegnanti di trovarsi davanti a studenti sempre più distratti e meno capaci di sostenere la concentrazione nel tempo lungo della lezione. TES, che fin dagli inizi del Novecento ha documentato i cambiamenti della scuola e della società, offre una prospettiva preziosa nel leggere questo fenomeno non come un semplice calo della capacità cognitiva, ma come l’effetto di un cambiamento profondo delle abitudini mentali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

