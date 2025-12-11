La collezione del Presepe di Corte della Reggia di Caserta in mostra al Quirinale
Quest’anno, il Presepe esposto al Quirinale trae ispirazione dalla celebre collezione della Reggia di Caserta. Un’occasione unica per ammirare una rappresentazione natalizia che unisce l’eleganza storica della Reggia con la cornice istituzionale del Quirinale, offrendo ai visitatori un’esperienza suggestiva e ricca di fascino.
Tempo di lettura: 2 minuti Quest’anno il Presepe del Palazzo del Quirinale è realizzato con la collezione della Reggia di Caserta. L’esposizione valorizza la tradizione presepiale napoletana tra Settecento e Ottocento. L’opera nacque per iniziativa di Re Carlo di Borbone e fu sviluppata con il contributo della Regina Maria Amalia di Sassonia, attenta alla scelta di materiali e abiti. Le figure, modellate in terracotta con occhi in vetro e corpi snodabili, indossano tessuti di San Leucio e sete orientali con accessori che documentano la squisita qualità delle manifatture del Regno di Napoli. A seguito della riorganizzazione del ricco patrimonio della Reggia di Caserta, oltre 400 pezzi — tra pastori, angeli, animali e utensili del Presepe di Corte borbonico — sono stati selezionati per l’ esposizione al Quirinale, offrendo un’occasione rara per apprezzare le produzioni storiche napoletane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
