La coalizione si compatta Il vertice del centrodestra apre il dialogo con gli ex

La coalizione di centrodestra si riunisce per consolidare le proprie alleanze e prepararsi alle sfide future. Con un focus sulla ricostruzione e il rafforzamento dei rapporti, il vertice apre un nuovo capitolo in vista delle prossime amministrative, segnando un passo importante verso un dialogo più ampio e inclusivo.

AREZZO Allargare, ricostruire e ricucire. Con questa filosofia il centrodestra conclude l’anno e semina gli auspici per il prossimo, l’anno delle amministrative. L’anno in cui Arezzo dovrà scegliere il post Ghinelli. Le forze politiche di maggioranza - Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Ora - firmano una nota congiunta, tra le cui righe saltano agli occhi i nomi di Marcello Comanducci e Gianfranco Gamurrini. "Protagonisti della vittoria del 2015 e del buon governo del Ghinelli 1", si legge. E ancora: "Da lì si riparte, anche con loro, proseguendo un percorso di ricomposizione fondamentale per la coesione della coalizione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La coalizione si compatta. Il vertice del centrodestra apre il dialogo con gli ex

