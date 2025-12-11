La città di Medicina presenta il programma natalizio | un calendario ricco per grandi e piccoli

Medicina si prepara a vivere il periodo natalizio con un ricco programma di eventi rivolti a tutte le età. Dal 8 dicembre, l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno inaugurato le festività con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Piazza, dando il via a un calendario di iniziative che accompagnerà cittadini e visitatori fino a Capodanno.

Lunedì 8 dicembre, l’Amministrazione comunale insieme a Pro Loco ha dato il via alle iniziative del Natale a Medicina con la tradizionale accensione delle luminarie nel centro storico, l’albero in Piazza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Uno spazio pensato per la città e nella città, dove la medicina torna ad essere un atto di vicinanza umana - facebook.com Vai su Facebook