La Cina allarga le sue operazioni | ecco fino a dove si spinge e perché

La tensione in Asia orientale non accenna a diminuire. Dopo la crisi diplomatica tra Repubblica Popolare Cinese (Rpc) e Giappone apertasi ai primi di novembre quando il primo ministro nipponico, Sanae Takaichi ha dichiarato che un ipotetico attacco cinese a Taiwan, governata democraticamente, potrebbe innescare una risposta militare da parte di Tokyo, Pechino alza il tiro e prende di mira anche la Corea del Sud. Nella giornata di martedì, bombardieri russi e cinesi hanno effettuato un pattugliamento congiunto, sorvolando il Mar Cinese Orientale e il Pacifico Occidentale, spingendo Seul e Tokyo a far decollare i loro caccia per monitorare i voli.