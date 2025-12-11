La Cina allarga le sue operazioni | ecco fino a dove si spinge e perché
La crescente espansione delle operazioni cinesi in Asia orientale accentua le tensioni regionali. Dopo la crisi tra Cina e Giappone, Pechino amplia il suo raggio d'azione, coinvolgendo anche la Corea del Sud, in un contesto di crescente instabilità e complessità geopolitica nella regione.
La tensione in Asia orientale non accenna a diminuire. Dopo la crisi diplomatica tra Repubblica Popolare Cinese (Rpc) e Giappone apertasi ai primi di novembre quando il primo ministro nipponico, Sanae Takaichi ha dichiarato che un ipotetico attacco cinese a Taiwan, governata democraticamente, potrebbe innescare una risposta militare da parte di Tokyo, Pechino alza il tiro e prende di mira anche la Corea del Sud. Nella giornata di martedì, bombardieri russi e cinesi hanno effettuato un pattugliamento congiunto, sorvolando il Mar Cinese Orientale e il Pacifico Occidentale, spingendo Seul e Tokyo a far decollare i loro caccia per monitorare i voli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La famiglia di Amole si allarga! Tutte le info Barman o Barlady con queste caratteristiche: - Esperienza pregressa - Residenza a Bologna o zone limitrofe - Flessibilità nei turni e disponibilità a lavorare in orari serali e nei weekend - Capacità di gestire un b - facebook.com Vai su Facebook
La Cina allarga le sue operazioni: ecco fino a dove si spinge e perché - Un volo di bombardieri cinesi e russi penetra nella zona di competenza della difesa aerea della Corea del Sud. Come scrive ilgiornale.it
Azienda di Singapore aiuta la Cina a contrabbandare chip NVIDIA - Est asiatico, Singapore, con le sue normative finanziarie flessibili e la posizione geografica strategica, è diventata il terreno di operazioni sofisticate che permettono alle ... Si legge su tomshw.it