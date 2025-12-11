La Cina accelera sui portadroni Primo volo per il Jiutian
La Cina compie un passo importante nel settore dei portadroni con il primo volo di prova del “Jiutian”, un gigantesco velivolo senza pilota prodotto dalla Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing. Questo sviluppo rappresenta un avanzamento significativo nella tecnologia aeronautica cinese, sottolineando l’impegno del paese nel campo dei droni militari e strategici.
La provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-orientale, è stata teatro del primo volo di prova del “Jiutian”, termine cinese traducibile con “Nove cieli” che indica il mastodontico velivolo unmanned portadroni prodotto dalla statale Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing e presentato dalla Repubblica Popolare cinese nel maggio dello scorso anno allo Zhuhai Airshow. Con 16 tonnellate di peso massimo al decollo, 6 tonnellate di carico utile, 25 metri di apertura alare e 16 metri di lunghezza, il velivolo è stato progettato per lanciare sciami di droni d’attacco (di dimensioni contenuti, come i piccoli quadcopter first person view utilizzati in Ucraina) e trasportare un arsenale di bombe guidate, missili aria-aria, missili anti-nave e munizioni circuitanti. 🔗 Leggi su Formiche.net
