la cina accelera sui portadroni primo volo per il jiutian

La provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-orientale, è stata teatro del primo volo di prova del “Jiutian”, termine cinese traducibile con “Nove cieli” che indica il mastodontico velivolo unmanned portadroni prodotto dalla statale Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing e presentato dalla Repubblica Popolare cinese nel maggio dello scorso anno allo Zhuhai Airshow. Con 16 tonnellate di peso massimo al decollo, 6 tonnellate di carico utile, 25 metri di apertura alare e 16 metri di lunghezza, il velivolo è stato progettato per lanciare sciami di droni d’attacco (di dimensioni contenuti, come i piccoli quadcopter first person view utilizzati in Ucraina) e trasportare un arsenale di bombe guidate, missili aria-aria, missili anti-nave e munizioni circuitanti. 🔗 Leggi su Formiche.net