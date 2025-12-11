La ciclista americana ha spinto al massimo per troppo tempo E ora ad appena 31 anni ha scelto di mollare tutto l mio corpo ha necessità di un reset totale

A soli 31 anni, la ciclista americana Veronica Ewers ha deciso di abbandonare il ciclismo professionistico, dopo anni di sacrifici e pressioni. La sua scelta deriva da un bisogno di reset totale, dopo aver subito gravi conseguenze fisiche a causa dell’ossessione per la perfezione e le alte prestazioni. Un addio che segna un passo importante nella sua vita e carriera.

A soli 31 anni, Veronica Ewers ha deciso di dire basta col ciclismo professionistico. Una scelta durissima, maturata dopo anni in cui l’ossessione della perfezione e della prestazione ha lentamente martoriato il suo fisico: «Una volta per lo sforzo i miei reni hanno smesso di funzionare correttamente ma ho continuato. Ho abusato del mio corpo troppo a lungo: da 11 anni non ho il ciclo, le mie ossa sono deboli, ho rischiato di morire ». Una confessione cruda che l’atleta del team EF-Oatly-Cannondale ha condiviso sui social, spiegando di voler denunciare le terribili conseguenze di un professionismo vissuto nel modo sbagliato. 🔗 Leggi su Iodonna.it