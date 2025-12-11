La chiesa dei servi e la Padova carrarese

Scopri con noi l'affascinante storia di Padova attraverso un itinerario che, domenica 21 dicembre 2025, ci condurrà tra i palazzi medievali, le vie antiche e i segni della potente Signoria dei Carraresi, alla scoperta di un patrimonio ricco di storia e arte.

Domenica 21 Dicembre 2025 vi proponiamo un itinerario che ci conduce tra palazzi medievali, antiche vie e testimonianze della grande Signoria dei Carraresi. Un percorso che intreccia cultura, bellezza e memoria storica, rendendo Padova una città unica da vivere passo dopo passo.

