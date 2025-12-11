La Chanel Cruise 2026 sarà nell’iconica Biarritz

La Chanel Cruise 2026 si svolgerà nell'iconica località di Biarritz, setting ideale per un evento di portata internazionale. La scelta di questa destinazione riflette l’eleganza e il prestigio del marchio, promettendo una sfilata memorabile immersa nel fascino della costa basca. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di moda e stile.

Una location iconica che ospiterà una sfilata altrettanto iconica: la Chanel Cruise 2026 si farà a Biarritz. Ad annunciarlo la stessa maison parigina, reduce dall’ultima fatica di Mathieu Blazy, il direttore creativo del brand, che ha appena lanciato la sua Métiers d’Art. Ed ora presenterà la prossima sfilata della sua Cruise il 28 aprile 2026. La Chanel Cruise 2026 si terrà a Biarritz. Il brand porterà dunque sfilata a Biarritz, la storica località balneare sulla costa francese, un luogo chic e perfetto per questo tipo di evento. Come ha commentato Bruno Pavlovsky, presidente di Chanel Fashion, “Biarritz riveste un ruolo fondamentale nella storia di Chanel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it