La Champions League è la kryptonite di Antonio Conte | i numeri europei fuori dal Maradona sono impietosi

La Champions League si conferma spesso un banco di prova difficile per molti allenatori, e Antonio Conte non fa eccezione. La recente sconfitta del Napoli contro il Benfica evidenzia le difficoltà dell'allenatore nel contesto europeo, mettendo in luce numeri e prestazioni che sembrano confermare il suo rapporto complicato con questa competizione.

La Champions è la kryptonite di Antonio Conte? A giudicare dalla sconfitta del Napoli contro il Benfica sembrerebbe di sì. Un’involuzione evidente rispetto al Napoli che nel post Bologna, al ritorno dalla sosta di novembre con tanto di pausa contiana, si era visto in campo. Un Napoli che in Serie A era stato in grado di riguadagnare un primo posto che sembrava un miraggio sconfiggendo l’ Atalanta, la Roma all’Olimpico, la Juventus e rimettendosi in pista in Champions con la vittoria al Maradona sul Qarabag. Già, il Maradona: fattore imprescindibile del Napoli contiano se pensiamo che nel 2025 lo stadio non ha visto, né vedrà, sconfitte e se, guardando alla Champions, i sette punti azzurri racimolati fin qui sono tutti frutto delle prove casalinghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it