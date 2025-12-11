La casa dei clan ospiterà i bisognosi | Qui anche le famiglie numerose

Una casa confiscata alla criminalità organizzata e ora affidata al Comune diventerà un rifugio per le famiglie bisognose. L'iniziativa mira a offrire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà, includendo anche le famiglie numerose, e rappresenta un esempio di riutilizzo sociale degli immobili confiscati.

Confiscata alla criminalità organizzata e ceduta al Comune, diventerà la casa delle famiglie bisognose. Con i lavori di demolizione, è partita la rinascita dell’ex villa al civico 13 di via Gramsci, nel cuore di Segrate. Nelle intenzioni, i calcinacci lasceranno il posto a un progetto di housing sociale che doterà il territorio di un nuovo servizio, nel segno dell’accoglienza e dell’inclusione. Una volta ricostruito, infatti, l’edificio potrà ospitare quattro o cinque famiglie in condizioni di disagio, per un totale di venti persone. Improntato ai criteri della bioedilizia e della sostenibilità, l’immobile sarà realizzato anche grazie a un finanziamento Pnrr di 700mila euro, nonché al supporto del distretto sociale Sud-Est Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it