La Carovana Culturale ‘Farsi Verso>’ fa tappa a Carlantino

La Carovana Culturale ‘Farsi Verso>’ arriva a Carlantino il 13 dicembre, portando un doppio evento dedicato alla narrazione del territorio e alla creatività. Vincitore del bando ‘Strategia e Sviluppo’ di Puglia Culture per Lucera 2025 – Capitale Cultura Puglia, il progetto promuove incontri e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale locale.

