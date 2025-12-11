La Carovana Culturale ‘Farsi Verso&gt;’ fa tappa a Carlantino

Foggiatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carovana Culturale ‘Farsi Verso>’ arriva a Carlantino il 13 dicembre, portando un doppio evento dedicato alla narrazione del territorio e alla creatività. Vincitore del bando ‘Strategia e Sviluppo’ di Puglia Culture per Lucera 2025 – Capitale Cultura Puglia, il progetto promuove incontri e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale locale.

La Carovana CulturaleFarsi Verso>’, progetto di Carovana Culturale vincitore del bando ‘Strategia e Sviluppo’ di Puglia Culture per Lucera 2025 – Capitale Cultura Puglia, fa tappa a Carlantino sabato 13 dicembre con un doppio appuntamento dedicato alla narrazione del territorio, alla creatività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica