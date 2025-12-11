La capolista Fermana vuole spegnere le ambizioni dell’Urbania

La Fermana, attuale capolista, si prepara ad affrontare gli ultimi due impegni pre-natalizi, cruciali per consolidare la posizione in classifica. Contro l’Urbania, la squadra mira a mettere fine alle ambizioni avversarie e a chiudere il girone di andata con una prestazione convincente, rafforzando la propria leadership.

FERMO Fermana al lavoro in vista degli ultimi due impegni pre natalizi che viaggiano a cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno. La prima fase della stagione, quella ascendente, si concluderà domenica prossima con il match casalingo contro l'Urbania, formazione chiamata ad un campionato anche di alta classifica ma che fino ad ora sta vivendo un cammino dal doppio volto. Bene, anzi benissimo in casa ma molto balbettante in trasferta. Davanti al pubblico amico Triana e compagni sono imbattuti con 5 vittorie e solo 2 pareggi: ben 17 punti conquistati sui 21 totali. I restanti quattro punti sono arrivati in trasferta, frutto di una sola vitoria e di un pareggio mentre sono cinque le sconfitte maturate.