La Buona Novella | l' opera di Fabrizio De André al Teatro Augusteo

Il Teatro Augusteo di Salerno ospita sabato 13 dicembre alle ore 20 un evento dedicato a

Appuntamento con la musica d'autore e la riflessione sociale al Teatro Augusteo di Salerno. Sabato 13 dicembre, alle ore 20.30, nell'ambito della rassegna Salerno Classica e del cartellone Dicembre Sacro, viene presentata "La Buona Novella" di Fabrizio De André. L'evento, organizzato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it