La battaglia per la cittadinanza non riguarda solo l’Italia

In Europa, il dibattito sulla cittadinanza si intensifica, con paesi che adottano norme sempre più restrittive. Mentre l’Italia si distingue per le sue leggi rigorose, altre nazioni rispondono al risveglio dei sentimenti nazionalisti con politiche simili. Questa tendenza riflette un cambiamento globale nei criteri di accesso alla cittadinanza, segnando un nuovo volto alle politiche migratorie e nazionalistiche del continente.

Le leggi italiane sono tra le più severe dell'Unione europea. Ma in tutto il continente si assiste al ritorno di varie forme di nazionalismo che vogliono inasprire le regole per diventare cittadini.

