La battaglia di Salò di Lacomte Il capolavoro ritorna a casa
Il Museo della città di Salò riaccoglie “La battaglia di Salò” di Lacomte, un piccolo ma significativo capolavoro artistico e storico. In vista delle celebrazioni per i 600 anni della Magnifica Patria, il MuSa custodisce ora un'opera che rappresenta un prezioso legame con il passato e la memoria di questo importante periodo.
BRESCIA Un piccolo capolavoro d’arte, ma soprattutto un pezzo di storia che torna a casa. Mentre il Comune di Salò si appresta a celebrare, nel 2026, i 600 anni della Magnifica Patria (la federazione di Comuni nata nel 1426 durante la Repubblica di Venezia), il MuSa – Museo della città di Salò, è entrato in possesso di un piccolo pezzo di storia artistica legato quelle vicende. Si tratta de La Battaglia di Salò (inchiostro e matita su carta, cm 30x55), disegno del pittore francese Hippolyte Lecomte realizzato intorno al 1834 in preparazione alla grande tela che lo stesso autore dipinse in quegli anni per decorare la galleria storica del Castello di Versailles. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“La battaglia di Salò“ di Lacomte. Il capolavoro ritorna a casa - BRESCIA Un piccolo capolavoro d’arte, ma soprattutto un pezzo di storia che torna a casa. Da ilgiorno.it