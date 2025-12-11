La battaglia di Elettra per tornare a lavorare | Sono malata e ho perso il lavoro mando cv e nessuno risponde

Elettra si trova in una difficile situazione, tra problemi di salute e la perdita del lavoro. Nonostante abbia inviato numerosi curriculum, le risposte sono inesistenti. La sua battaglia per tornare a lavorare evidenzia le difficoltà che molte persone affrontano nel reinserimento professionale, soprattutto quando si scontrano con ostacoli legati alla salute e all'invalidità.

Elettra ha perso il lavoro e, tra problemi di salute e invalidità respinta, nessuno ha mai risposto alle sue candidature per nuovi impieghi. La donna ha raccontato la sua storia a Fanpage.it.

