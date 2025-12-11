La band Pinch of Us omaggia le canzoni popolari della tradizione irlandese con un concerto a suon di walzer e polke
Il 13 dicembre alle ore 16, il cineteatro Victor di San Vittore ospiterà il concerto della band “Pinch of Us”, che proporrà un repertorio ispirato alle tradizioni musicali irlandesi. Attraverso gighe, reel, walzer e polke, il gruppo renderà omaggio alle melodie popolari dell’isola di smeraldo, offrendo un itinerario musicale tra ritmi vivaci e brani antichi.
