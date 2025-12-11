Kodokan Pistoia Traguardo 5° Dan per Femia e Vettori

Il Judo Kodokan Pistoia celebra un importante traguardo: la promozione al 5° Dan dei maestri David Femia e Andrea Vettori, riconoscimento del loro impegno e competenza nel mondo del judo. Questo risultato sottolinea la crescita e la professionalità della scuola, rafforzando il suo ruolo nel panorama sportivo locale e nazionale.

Grande soddisfazione per il Judo Kodokan Pistoia, che nei giorni scorsi ha celebrato il prestigioso raggiungimento del 5° Dan da parte degli insegnanti tecnici David Femia e Andrea Vettori. La promozione è avvenuta al Centro olimpico FIJLKAM di Roma, sede degli esami nazionali riservati agli atleti di alto livello e agli insegnanti tecnici federali. Il 5° Dan rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti nella carriera di un judoka, risultato di anni di studio, impegno e costante dedizione alla disciplina. Un traguardo che va ben oltre il valore sportivo, diventando simbolo di crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kodokan Pistoia. Traguardo 5° Dan per Femia e Vettori

