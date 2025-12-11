Kimbo annuncia partnership con Gambero Rosso ed il nuovo esclusivo corso di formazione ABC del Caffè

Kimbo, il celebre marchio di caffè napoletano, annuncia una collaborazione con Gambero Rosso, rinomato esperto nel settore enogastronomico. L’obiettivo è lanciare il nuovo corso esclusivo “ABC del Caffè”, volto a offrire formazione di alta qualità e valorizzare la cultura del caffè italiano attraverso un percorso innovativo.

Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia l’avvio di una innovativa partnership con Gambero Rosso, leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Com’è noto, la Gambero Rosso Academy, punto di riferimento dell’enogastronomia italiana, propone percorsi formativi rivolti a professionisti e appassionati, guidati da esperti e docenti riconosciuti a livello . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it