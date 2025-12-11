Kim Kardashian arriva su Fortnite
Kim Kardashian si unisce a Fortnite, segnando un ulteriore passo nell'espansione del metaverso. Questa collaborazione innovativa riflette la strategia di Epic Games di integrare figure di grande successo nel mondo virtuale, ampliando così l’esperienza di gioco e coinvolgendo un pubblico più vasto e variegato.
(Adnkronos) – La notizia potrebbe cogliere di sorpresa i puristi del gaming, ma rientra perfettamente nella strategia di espansione del metaverso perseguita da Epic Games. A distanza di tempo dalla collaborazione con case di alta moda come Balenciaga, il battle royale si prepara ad ospitare Kim Kardashian. L'annuncio è arrivato tramite un trailer a sorpresa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
“Un inverno in Corea” arriva domani al cinema. Un film delicato, intimo, che parla di identità, radici e - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian arriva su Fortnite - Epic Games ufficializza la partnership con il brand SKIMS, introducendo dal 13 dicembre una serie di contenuti cosmetici e skin dedicate alla celebre influencer statunitense ... Segnala adnkronos.com
Fortnite offline l'11 dicembre: dopo la manutenzione arrivano Kim Kardashian e Ninjago - Oggi, 11 dicembre, non sarà possibile giocare per qualche ora a Fortnite Capitolo 7 a causa di una manutenzione programmata. Secondo msn.com