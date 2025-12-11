Kim ha sparato 10 razzi | cosa succede in Corea del Nord

In Corea del Nord, si svolge una riunione plenaria del Partito dei Lavoratori di Corea, in vista del Congresso previsto per il 2026. Tra le recenti azioni, Kim Jong-un ha lanciato 10 razzi, attirando l'attenzione internazionale sulle tensioni e le strategie del regime.

In Corea del Nord ha preso il via la riunione plenaria allargata del Partito dei Lavoratori di Corea, la formazione politica che governa il Paese, in vista dell'attesissimo Congresso dello stesso partito previsto all'inizio del 2026. In contemporanea all'incontro, Pyongyang ha sparato razzi di artiglieria nel Mar Giallo, in una calibrata dimostrazione di forza militare. Lo Stato maggiore congiunto (JCS) della Corea del Sud ha parlato di una decina di razzi lanciati da quello che si ritiene essere un sistema lanciarazzi multiplo da 240 mm. I razzi della Corea del Nord. Secondo i funzionari militari sudcoreani, i razzi, in grado di colpire Seoul e l'area metropolitana circostante, sembravano esser parte delle esercitazioni invernali annuali della Corea del Nord, che solitamente iniziano a dicembre.