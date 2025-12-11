Kiko Milano la magia delle feste è a portata di beauty-case

Vanityfair.it | 11 dic 2025

Scopri la Snow-Kissed Holiday Collection di Kiko Milano, una selezione di prodotti pensati per celebrare le feste con stile. Tra formule idratanti, finish scintillanti e nuance glaciali, questa collezione offre un'ampia gamma di beauty essentials, dal make-up alle fragranze, per un look festivo e luminoso.

