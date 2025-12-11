Kiev invia a Usa piano aggiornato pace
L'Ucraina ha trasmesso agli Stati Uniti un piano aggiornato per la risoluzione del conflitto con la Russia. La notizia, confermata da fonti ucraine, evidenzia gli sforzi di Kiev nel cercare una soluzione diplomatica e nel coinvolgere gli alleati internazionali nel processo di pace.
8.30 L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno riferito all'AFP due funzionari ucraini informati sulla questione. "Kiev ha già inviato la bozza aggiornata agli Stati Unit"i, ha detto un alto funzionario in merito al piano per la pace senza fornire altri particolari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Guerra in Ucraina, le notizie del 11 dicembre 2025 | Kiev invia una nuova bozza del piano di pace agli Usa Vai su X
Il presidente ucraino starebbe subendo sempre maggiori pressioni da parte della Casa Bianca per accettare numerose concessioni territoriali. Oggi Kiev dovrebbe inviare a Washington la bozza del piano rivista - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, Mosca: «Abbattuti 287 droni di Kiev nella notte». Zelensky invia nuovo piano di pace aggiornato - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano. Scrive ilmessaggero.it
Guerra Ucraina Russia, Kiev risponde al piano Usa. Trump: “Pazienza finita". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev risponde al piano Usa. tg24.sky.it scrive