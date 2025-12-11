Kiev invia a Usa piano aggiornato pace

L'Ucraina ha trasmesso agli Stati Uniti un piano aggiornato per la risoluzione del conflitto con la Russia. La notizia, confermata da fonti ucraine, evidenzia gli sforzi di Kiev nel cercare una soluzione diplomatica e nel coinvolgere gli alleati internazionali nel processo di pace.

8.30 L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno riferito all'AFP due funzionari ucraini informati sulla questione. "Kiev ha già inviato la bozza aggiornata agli Stati Unit"i, ha detto un alto funzionario in merito al piano per la pace senza fornire altri particolari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it