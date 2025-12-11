Kia presenta il nuovo SUV compatto Seltos

Kia ha presentato in anteprima mondiale la nuova generazione di Seltos, il SUV compatto che rappresenta un importante aggiornamento del modello. Con un design rinnovato, avanzate tecnologie e maggiore praticità, il nuovo Seltos si propone come una valida scelta per chi cerca versatilità e stile nel segmento dei SUV compatti.

Kia ha svelato in world premiere la nuova generazione di Seltos, il SUV compatto globale del brand coreano, protagonista di un profondo ripensamento in termini di design, tecnologia e fruibilità quotidiana. La nuova Seltos è pensata per chi vuole vivere da protagonista la propria mobilità, conciliando stile, praticità e connettività avanzata.

Seltos, il nuovo suv compatto di Kia arriva in Europa - La seconda generazione del suv del brand coreano debutterà, per la prima volta, nel Vecchio Continente. Si legge su ilsole24ore.com

Kia Seltos, suv con motori benzina che punta alla conquista dei mercati mondiali - Con un evento via web, Kia ha svelato al mondo (visto che si tratta di un modello globale) il nuovo suv Seltos, che dopo la prima generazione lanciata in alcune aree nel 2019 arriva sui mercati prodot ... Riporta ansa.it

