Kelly si cala completamente nella mentalità Juventus | il messaggio dopo la vittoria col Pafos scatena i tifosi bianconeri – FOTO

Dopo la vittoria contro il Pafos in Champions League, Kelly ha condiviso un messaggio sui social che ha entusiasmato i tifosi della Juventus. La sua esultanza e le parole scelte riflettono la piena immersione nella mentalità bianconera, rafforzando l’unità della squadra e l’obiettivo comune di raggiungere traguardi importanti.

Kelly esulta sui social dopo il successo in Champions League: poche parole ma significative, la squadra è concentrata sull’obiettivo. La vittoria per 2-0 contro il Pafos ha riportato il sereno in casa Juventus, permettendo ai bianconeri di mettere un’ipoteca sulla qualificazione ai playoff di Champions League. In una serata non priva di difficoltà, soprattutto nel primo tempo, quello che contava davvero era portare a casa i tre punti. Un concetto che sembra essere ben chiaro nella mente dei giocatori, come testimonia la reazione social di  Lloyd Kelly. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LCK (@lloydkelly) Il difensore, schierato titolare nella linea arretrata inedita disegnata da  Spalletti  per l’emergenza, ha affidato al suo profilo  Instagram  un pensiero sintetico ma estremamente pragmatico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

