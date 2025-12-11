Kean e Gudmundsson la Fiorentina si rialza e batte 2-1 la Dinamo Kiev

La Fiorentina conquista una vittoria fondamentale nel girone di Conference League, superando 2-1 la Dinamo Kiev. Con protagonisti Kean e Gudmundsson, i viola di Paolo Vanoli tornano al successo e rafforzano la loro posizione nel torneo. Un risultato importante per la squadra toscana, che dimostra determinazione e spirito di rivalsa.

Successo in Conference League per i viola di Paolo Vanoli FIRENZE - La Fiorentina torna al successo, il terzo nel girone unico di Conference League, battendo per 2-1 la Dinamo Kiev. Una vittoria importante sia per continuare a sperare nel passaggio diretto agli ottavi di finale, sia per il morale do.

