Kean e Gudmundsson la Fiorentina si rialza e batte 2-1 la Dinamo Kiev

Ilgiornaleditalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina conquista una vittoria fondamentale nel girone di Conference League, superando 2-1 la Dinamo Kiev. Con protagonisti Kean e Gudmundsson, i viola di Paolo Vanoli tornano al successo e rafforzano la loro posizione nel torneo. Un risultato importante per la squadra toscana, che dimostra determinazione e spirito di rivalsa.

Successo in Conference League per i viola di Paolo Vanoli FIRENZE - La Fiorentina torna al successo, il terzo nel girone unico di Conference League, battendo per 2-1 la Dinamo Kiev. Una vittoria importante sia per continuare a sperare nel passaggio diretto agli ottavi di finale, sia per il morale do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

kean e gudmundsson la fiorentina si rialza e batte 2 1 la dinamo kiev

© Ilgiornaleditalia.it - Kean e Gudmundsson, la Fiorentina si rialza e batte 2-1 la Dinamo Kiev

kean gudmundsson fiorentina rialzaLa Fiorentina rialza la testa vincendo contro la Dinamo in Conference: gol di Kean e Gudmundsson - La Fiorentina torna a sorridere in Conference League dopo le delusioni, le tensioni e l'ultimo posto in classifica in Serie A ... Scrive fanpage.it

kean gudmundsson fiorentina rialzaKean e Gudmundsson, la Fiorentina si rialza e batte 2-1 la Dinamo Kiev - La Fiorentina torna al successo, il terzo nel girone unico di Conference League, battendo per 2- Come scrive italpress.com