Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #26 Hard Times

L'articolo ripercorre gli eventi e le emozioni legate all'evento NWA

Ci sono anni che non si limitano a scorrere: restano appesi nell’aria, come odori che non se ne vanno. Il 1986, per chi ha amato la NWA, è esattamente questo: una stagione sospesa tra la teatralità dorata di Ric Flair e la concreta, fragorosa, quasi storta umanità di Dusty Rhodes. Due poli opposti, due universi narrativi incompatibili, uniti da un equilibrio instabile che nessuno avrebbe potuto replicare. La rivalità Flair–Dusty non è mai stata una semplice contesa per un titolo. È stata una battaglia simbolica: da un lato l’uomo che sapeva vestire la ricchezza come un’armatura, dall’altro quello che della povertà conosceva le fratture, le rinunce, l’odore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #26 “Hard Times”

