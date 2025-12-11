Kartoffl la recensione del puzzle su Quest 3S

Kartoffl è un puzzle VR che si presenta con semplicità e spontaneità, offrendo un'esperienza immersiva senza troppi fronzoli. Disponibile su Quest 3, il gioco si distingue per la sua atmosfera rilassata e coinvolgente, invitando i giocatori a esplorare e risolvere enigmi in modo naturale e intuitivo.

Kartoffl è quel tipo di puzzle VR che arriva senza clamore, con l'aria di chi entra in stanza in felpa e sneakers e dice "eccomi qua". La missione è semplice: guidare un gruppo di patate testarde da un punto A a un punto B senza farle finire tritate. Gli scenari sono una via di mezzo tra plastico da modellismo e diorama digitale, con ostacoli, rampe, piattaforme da piazzare e percorsi da correggere. Tutto lineare, tutto leggero. Nessun effetto spettacolare, nessuna grafica da tripla A: qui conta solo far muovere le patate, capire le traiettorie, trovare la sequenza giusta e godersi il risultato.