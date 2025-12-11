Karate ottima prova della Tiger Baruzzo e Grieco conquistano l’oro ai nazionali di Fidenza

La Tiger Karate si distingue ai campionati nazionali e regionali, ottenendo risultati di rilievo. A Fidenza, Baruzzo e Grieco conquistano l’oro ai nazionali Csen, mentre ai regionali Fijlkam a Quiliano, la squadra si distingue per le performance eccellenti. Un momento di grande soddisfazione per gli atleti e la società, testimonianza del loro impegno e talento nel karate.

Grandi soddisfazioni per la Tiger karate impegnata nel campionato nazionale Csen a Fidenza e ai regionali Fijlkam a Quiliano. A Fidenza la delegazione Tiger era composta da 51 atleti, chiamati a confrontarsi in un contesto di grande rilievo, con ben 126 società, 1786 atleti e 2650 prove complessive. Nonostante il livello altissimo della kermesse, il team spezizno ha saputo distinguersi: Giulia Baruzzo e Lucrezia Grieco hanno conquistato l’oro rispettivamente nel kumite esordienti?40 kg e nel kumite junior?66 kg, mentre Giulia Peccini bronzo nel kata esordienti. Bene anche Gioia Dell’Amico e Damiano Barca, Martina Iacovone, Gianmarco Giliberti, Emiliano Zatteri, Omar Borrometi, Mattia Salomone e Camilla Grieco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net