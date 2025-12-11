Juventus Yildiz è il primo giocatore in Europa a fare 6+6
Kenan Yildiz stabilisce un nuovo record in Europa, diventando il primo giocatore a totalizzare oltre 5 gol e 5 assist in una stagione tra tutte le competizioni. Con un assist decisivo per Jonathan David nella vittoria della Juventus contro il Pafos, Yildiz si conferma protagonista emergente nel calcio continentale.
Yildiz fa un nuovo record Kenan Yildiz è stato il primo giocatore ad aver raggiunto più di 5 gol e 5 assist in stagione tra tutte le competizioni europee grazie all’assist perfetto servito per Jonathan David nella vittoria per 2-0 contro il Pafos. Statistiche OptaPaolo: 6+6 Yildiz (6G+6A, classe 2005) L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Yildiz accede la luce, McKennie scatenato, David si riscatta con il gol #pagelle #juventus Vai su X
Open Var Napoli-Juventus, l'AIA: "Regolare il goal di Yildiz, Kalulu non era da rosso" - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Neres luminoso, si salva Yildiz - Hojlund spietato con una super doppietta, benissimo Neres tra gli Azzurri. Da eurosport.it
"Napoli brutta sconfitta. In allenamento? Io faccio sempre...": Yildiz confessa - "Sono felice per David", le parole del numero 10 bianconero al termine della partita di Champions League contro il Pafos ... Lo riporta msn.com