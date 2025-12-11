Juventus Women mossa per il futuro in casa bianconera | primo contratto da professionista per Mallardi I dettagli e il comunicato ufficiale

La Juventus Women ha annunciato il primo contratto da professionista per Mallardi, giovane talento del settore giovanile. La promessa bianconera, già integrata negli allenamenti con le prime squadre, segna un passo importante nel suo percorso di crescita e affermazione nel calcio professionistico.

Juventus Women, ufficializzato il primo contratto da professionista per la giovane promessa del vivaio che si è già allenata con le grandi. La programmazione e la lungimiranza sono da sempre i pilastri su cui si fonda il successo della Juventus Women, una realtà che non si accontenta di dominare il presente ma lavora costantemente per costruire le vittorie di domani. In quest'ottica, il settore giovanile non è visto come un semplice serbatoio, ma come una vera e propria fucina di talenti da coltivare, formare e lanciare nel calcio che conta. L'ultima mossa della dirigenza bianconera ne è la conferma più lampante: la società ha deciso di blindare uno dei suoi prospetti più interessanti, guardando al ruolo più delicato in assoluto, quello del portiere.