Juventus vittoria contro il Pafos nel segno di Spalletti

La Juventus ottiene una vittoria fondamentale contro il Pafos, consolidando il suo percorso in Europa. La sfida si conclude con un risultato di 2-0, grazie alle prestazioni di McKennie e David. Un successo che rafforza la posizione dei bianconeri nel torneo e testimonia il buon momento della squadra.

Vittoria importantissima contro il Pafos nel segno di McKennie e David La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva in Europa vincendo 2-0 in casa contro il Pafos. Decisivi per i bianconeri i cambi di Mister Spalletti, duramente criticato dopo Napoli. Contro i ciprioti le decisioni del tecnico sono state cruciali L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

