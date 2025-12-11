Juventus vittoria contro il Pafos nel segno di Spalletti

La Juventus ottiene una vittoria fondamentale contro il Pafos, consolidando il suo percorso in Europa. La sfida si conclude con un risultato di 2-0, grazie alle prestazioni di McKennie e David. Un successo che rafforza la posizione dei bianconeri nel torneo e testimonia il buon momento della squadra.

Vittoria importantissima contro il Pafos nel segno di McKennie e David La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva in Europa vincendo 2-0 in casa contro il Pafos. Decisivi per i bianconeri i cambi di Mister Spalletti, duramente criticato dopo Napoli. Contro i ciprioti le decisioni del tecnico sono state cruciali

Jonathan David commenta la vittoria della Juventus e la sua ritrovata rete personale. L'attaccante ha ammesso che il periodo è stato difficile, ma il gol è fondamentale per un calciatore del suo ruolo

L'allenatore della Juventus mastica amaro nonostante l'importante vittoria contro il Pafos: "In alcuni momenti si è fatto il minimo: ci sono tante cose da mettere a posto"

Juventus-Pafos 2-0: i bianconeri vincono con McKennie e David - Pafos di Mercoledì 10 dicembre 2025: le reti arrivano nella ripresa con McKennie al 22' e con David sei minuti dopo

Juve Pafos 2-0: secondo successo di fila in Champions League per i bianconeri! Decidono la sfida le reti di McKennie e David