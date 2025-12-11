Juventus | Spalletti non nasconde la rabbia

Ilprimatonazionale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria per 2-0 sul Pafos in Champions League, la Juventus conquista tre punti fondamentali per la qualificazione, ma le parole di Luciano Spalletti evidenziano una certa delusione. Il tecnico romano ha criticato duramente il primo tempo dei suoi, definendolo “imbarazzante” e sottolineando un atteggiamento che non ha rispettato le aspettative.

La vittoria per 2-0 sul Pafos in Champions League ha regalato alla Juventus tre punti cruciali per avvicinare i playoff, ma Luciano Spalletti non ha risparmiato critiche severe alla sua squadra, definendo il primo tempo “imbarazzante” e puntando il dito su un atteggiamento generale che ha deluso le aspettative. “In L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti non nasconde la rabbia

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti non nasconde la rabbia

juventus spalletti nasconde rabbiaSpalletti-Cabal, la rabbia e il perché. Yildiz, la faccia è tutto: il Napoli-Juve non visto in tv - È stata una partita speciale per Spalletti e con tante difficoltà da parte della sua squadra. Da msn.com

juventus spalletti nasconde rabbiaLuciano Spalletti: “Situazioni imbarazzanti in Juve-Pafos, non siamo contenti”. Poi la speranza - 0, grande lucidità di Luciano Spalletti che ha sottolineato quelli che sono i limiti attuali della attuale squadra ... Riporta fanpage.it

SPALLETTI, buona la prima in bianconero: Cremonese-Juventus 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video SPALLETTI, buona la prima in bianconero: Cremonese-Juventus 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights