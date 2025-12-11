Juventus segnali di ripresa evidenti | il dato parla chiaro Spalletti ha invertito il trend con decisione Il paragone con i risultati di Tudor di inizio stagione

La Juventus mostra segnali di ripresa evidenti, con un trend positivo che emerge nelle ultime settimane. Sotto la guida di Spalletti, la squadra ha invertito la rotta, ottenendo quattro vittorie nelle ultime cinque partite, un risultato che supera quello delle 15 gare precedenti. Un miglioramento che testimonia un nuovo slancio per i bianconeri.

Juventus, sconfitta una sola volta nelle ultime cinque partite: quattro vittorie su cinque, lo stesso numero di successi delle 15 gare precedenti. La Juventus ha impresso una netta accelerazione al suo rendimento, dimostrando di aver superato il periodo di incertezza che aveva caratterizzato l'inizio della stagione. I dati recenti evidenziano un cambio di marcia impressionante per la squadra di Luciano Spalletti. Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, la Juventus ha conquistato ben quattro vittorie, subendo una sola sconfitta. Questo dato assume un rilievo ancora maggiore se confrontato con il rendimento precedente.

