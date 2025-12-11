Juventus-Pafos | quando la vittoria non basta

La sfida tra Juventus e Pafos mette in evidenza come, nel calcio, la vittoria sia l’obiettivo principale, mantenendo vivo il motto di Boniperti:

“ Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta “: parole pronunciate tempo fa da Giampiero Boniperti, ed incise per sempre nella memoria collettiva dei tifosi della Vecchia Signora. La partita di mercoledì sera contro il Pafos, in effetti, porta alla Juventus una sola notizia positiva: i tre punti conquistati, la vittoria per l’appunto. Oltre a questa, infatti, c’è ben poco da salvare della prova contro i ciprioti. Fatta eccezione per qualche individualità, le solite da praticamente inizio stagione, il match ha regalato ben poco dal punto di vista del gioco, segno che il complicato ingranaggio che Luciano Spalletti sta oleando da qualche settimana non è ancora pronto all’utilizzo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Le pagelle di Juventus-Pafos: Zhegrova ancora non va, David Luiz senza età Vai su X

Se a Napoli le sue scelte hanno inciso negativamente, questa sera, attraverso le sue decisioni, ha vinto la partita. Primi 45 minuti pessimi. La Juventus è tornata negli spogliatoi tra i fischi dello stadio. Due pali colpiti dal Pafos e un orrore sotto porta da parte di - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, Juventus-Pafos 2-0. Vittoria fondamentale: gol e highlights - 0 il Pafos nella sesta giornata della League Phase di UEFA Champions League, grazie alle reti ne ... Lo riporta torinotoday.it

Juventus-Pafos 2-0: i bianconeri vincono con McKennie e David - Pafos di Mercoledì 10 dicembre 2025: le reti arrivano nella ripresa con McKennie al 22' e con David sei minuti dopo ... Segnala calciomagazine.net