Juventus Next Gen Birindelli torna da avversario dei bianconeri | Mi trovai catapultato dalla Serie B a una formazione che l’anno prima aveva vinto la Champions League

Andrea Birindelli torna a sfidare la Juventus Next Gen, dopo aver trascorso undici anni nel club tra successi e difficoltà. L'ex calciatore, oggi avversario dei bianconeri, ricorda il suo percorso e le emozioni vissute, passando dalla Serie B alla formazione che aveva conquistato la Champions League.

Juventus Next Gen, Birindelli torna da avversario: undici anni alla Juventus tra gioie e dolori. Il tecnico pronto a sfidare la Next Gen. Alessandro Birindelli si prepara a vivere un'emozione particolare: l'ex difensore bianconero, che ha vestito la maglia della Juventus per undici anni, dal 1997 al 2008, torna da avversario alla guida della sua Pianese. Il suo percorso in bianconero è stato lungo e intenso, scandito da gioie e dolori, inclusa la retrocessione in Serie B post-Calciopoli. Il tecnico della Pianese ha espresso un affetto enorme per il club torinese, una società che mi ha dato tanto.

