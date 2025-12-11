Juventus McKennie da Champions | le vittorie le firma sempre lui

James McKennie si conferma protagonista indiscusso in Champions League, contribuendo in modo decisivo alle ultime vittorie della Juventus. Con cinque dei sei successi più recenti della squadra arrivati grazie alle sue reti, il centrocampista statunitense sta dimostrando di essere un elemento fondamentale nel percorso europeo dei bianconeri.

Cinque delle ultime sei vittorie della Juventus in Champions League sono arrivate con un gol di McKennie. Lo statunitense è infatti andato a segno in quasi tutte le ultime vittorie europe della Juventus: PSV, Manchester City, PSV, Bodo Glimt e Pafos. La vittoria contro il Pafos La Juventus ottiene la