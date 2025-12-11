Juventus McKennie da Champions | le vittorie le firma sempre lui
James McKennie si conferma protagonista indiscusso in Champions League, contribuendo in modo decisivo alle ultime vittorie della Juventus. Con cinque dei sei successi più recenti della squadra arrivati grazie alle sue reti, il centrocampista statunitense sta dimostrando di essere un elemento fondamentale nel percorso europeo dei bianconeri.
Cinque delle ultime sei vittorie della Juventus in Champions League sono arrivate con un gol di McKennie. Lo statunitense è infatti andato a segno in quasi tutte le ultime vittorie europe della Juventus: PSV, Manchester City, PSV, Bodo Glimt e Pafos. La vittoria contro il Pafos La Juventus ottiene la L'articolo Juventus, McKennie da Champions: le vittorie le firma sempre lui proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Brutto primo tempo, poi #McKennie e #David affondano il #Pafos: #Juventus a quota 9, playoff #Champions vicini - facebook.com Vai su Facebook
Brutto primo tempo, poi #McKennie e #David affondano il #Pafos: #Juventus a quota 9, playoff #Champions vicini Vai su X
Champions, Juventus-Pafos 2-0: McKennie e David firmano il successo che vale l’aggancio alla qualificazione - 0 nella prima fase di Champions: reti di McKennie e David dopo un primo tempo difficile ... Riporta sportface.it
Juventus-Pafos 2-0 in Champions League: McKennie e David segnano nella ripresa, vittoria importante per Spalletti - Dopo un primo tempo complicato, i bianconeri trovano un successo chiave per qualificarsi ai playoff TORINO Dalla grande noia (del primo tempo) alla grande gioia (per il risultato). Si legge su corriere.it