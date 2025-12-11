Juventus | Locatelli sotto pressione

Manuel Locatelli sta affrontando un momento di crisi alla Juventus, con crescenti pressioni e difficoltà nel suo ruolo. La sua incompatibilità con il sistema di Luciano Spalletti sta emergendo in modo evidente, a poche settimane dall'apertura del mercato invernale. La situazione si fa sempre più complicata per il centrocampista, che si trova al centro di discussioni e riflessioni.

Manuel Locatelli non è mai stato il prototipo del centrocampista ideale per Luciano Spalletti, e a dicembre – a sole tre settimane dall’apertura del mercato invernale – questa incompatibilità sta esplodendo in modo clamoroso. L’italiano, 27 anni e capitano azzurro nel 2021, è stato sostituito nel secondo tempo della vittoria L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli sotto pressione

UCL - 22:00 Juventus XI: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Pafos XI: Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar, Orsic; Sunjic, Pêpê; Correia, Dragomir; Anderson. #Soccerzela - facebook.com Vai su Facebook

La visione diversa di @toselluc e Tiribocchi su #Locatelli e sulla #Juventus Vai su X

Juventus, Locatelli nel mirino dei tifosi: non ha gradito la sostituzione, quel precedente con Spalletti e la cessione non più impossibile - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è deluso dai fischi dello stadio al momento del cambio: a gennaio potrebbe partire in presenza di un'offerta importante ... sport.virgilio.it scrive

Gol di Weston McKennie (Juventus) - Pafos: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it