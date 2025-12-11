Juventus | insoddisfazione di Spalletti

La Juventus ottiene una vittoria importante in Champions League, sconfiggendo il Pafos per 2-0. Con questo risultato, i bianconeri consolidano la posizione in classifica, raggiungendo 9 punti e avvicinandosi ai playoff. Tuttavia, l'allenatore Spalletti si mostra insoddisfatto dell'andamento della squadra, evidenziando alcuni aspetti da migliorare.

La Juventus ha battuto il Pafos 2-0 in Champions League, ha incassato tre punti preziosi che la portano a 9 in classifica e la avvicinano ai playoff. Ma Luciano Spalletti, al termine della gara, non ha nascosto la sua insoddisfazione. Anzi, l’ha urlata a modo suo, con quel tono pacato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it