Juventus | insoddisfazione di Spalletti
La Juventus ottiene una vittoria importante in Champions League, sconfiggendo il Pafos per 2-0. Con questo risultato, i bianconeri consolidano la posizione in classifica, raggiungendo 9 punti e avvicinandosi ai playoff. Tuttavia, l'allenatore Spalletti si mostra insoddisfatto dell'andamento della squadra, evidenziando alcuni aspetti da migliorare.
