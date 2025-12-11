Juventus | Del Piero incalza Spalletti

La recente vittoria della Juventus contro il Pafos in Champions League ha rappresentato un passo importante per la squadra, ma non ha dissipato le preoccupazioni che circondano il club. Con Alessandro Del Piero che invita Spalletti a riflettere, l'attenzione si concentra sulle sfide future e sulla necessità di rafforzare l'unità e la determinazione per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Del Piero incalza Spalletti La vittoria sofferta contro il Pafos in Champions League ha regalato alla Juventus tre punti vitali per blindare i playoff, ma non ha dissipato le nubi che aleggiano sulla Continassa. Anzi, l'intervista post-partita a Sky Sport tra Alessandro Del Piero e Luciano Spalletti ha messo a

