Juventus | cosa cambia con Bremer

Dopo la vittoria in Champions League, la Juventus si prepara a affrontare le sfide future con l’arrivo di Bremer. La presenza del difensore brasiliano promette di rafforzare la squadra, portando novità tattiche e nuove ambizioni. Luciano Spalletti analizza le prospettive e le modifiche che l’ingresso di Bremer comporta per la rosa e il percorso stagionale dei bianconeri.

Cosa cambia con Bremer Archiviata la sofferta vittoria per 2-0 sul Pafos in Champions League, che ha avvicinato i bianconeri ai playoff europei, Luciano Spalletti guarda avanti con ottimismo temperato dalla realtà. Il ko al Maradona contro il Napoli ha lasciato strascichi, ma il rientro imminente di Gleison Bremer rappresenta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

