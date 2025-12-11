Juventus Conceicao meglio da subentrante? Il paragone con Muriel

L'efficacia di Conceicao come subentrante sta attirando l'attenzione, con confronti sempre più frequenti con Muriel. Dopo aver dimostrato il suo impatto in due occasioni diverse, la sua capacità di cambiare le sorti delle partite entrando dalla panchina sembra consolidarsi come un elemento distintivo. Un trend che potrebbe influenzare le scelte tattiche e il rendimento della Juventus.

Una volta è un caso, due volte inizia a diventare una prova. Ancora una volta Conceicao ha spaccato la partita entrando dalla panchina, esattamente come fatto contro il Villareal. Contro il Pafos, la scheggia dirblomane portoghese è subentrato a Zhegrova all'intervallo e ha cambiato radicalmente l'inerzia di una partita che